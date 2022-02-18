https://ria.ru/20220218/ukraina-1773687284.html

В Киеве граждан ДНР и ЛНР призвали ехать на подконтрольные Киеву территории

В Киеве граждан ДНР и ЛНР призвали ехать на подконтрольные Киеву территории - РИА Новости, 18.02.2022

В Киеве граждан ДНР и ЛНР призвали ехать на подконтрольные Киеву территории

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей неподконтрольного Киеву... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:53

2022-02-18T21:53

2022-02-18T21:53

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686818_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_a16fe36776b2d827323368e50e7e6827.jpg

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей неподконтрольного Киеву Донбасса выезжать на Украину.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек."Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем людям, которые сейчас на временно оккупированных территориях, которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни", - сказала Верещук на брифинге в офисе президента в пятницу.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686019.html

донецкая народная республика

киев

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика