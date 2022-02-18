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На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения"

На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения" - РИА Новости, 18.02.2022

На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны РФ. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:19

2022-02-18T21:19

2022-02-18T21:38

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны РФ.Вместе с тем Данилов считает маловероятным бомбовые удары со стороны РФ, иначе ей, по его словам, придётся объяснять это. "Геноцид или как это назвать?", - добавил Данилов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, украина, донбасс, россия, совет национальной безопасности и обороны украины