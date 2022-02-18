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На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения"
На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения" - РИА Новости, 18.02.2022
На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны РФ. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:19
2022-02-18T21:38
в мире
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
украина
донбасс
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны РФ.Вместе с тем Данилов считает маловероятным бомбовые удары со стороны РФ, иначе ей, по его словам, придётся объяснять это. "Геноцид или как это назвать?", - добавил Данилов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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в мире, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, украина, донбасс, россия, совет национальной безопасности и обороны украины
21:19 18.02.2022 (обновлено: 21:38 18.02.2022)
 
На Украине заявили, что не видят полномасштабного российского "вторжения"

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев не видит полномасштабного российского "вторжения"

© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
Флаг Украины
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит полномасштабного вторжения со стороны РФ.
"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать, что возможны точечные провокации РФ. Для этого мы должны реагировать нашими вооруженными силами, нашими силами сектора безопасности и обороны", - заявил Данилов на брифинге в пятницу.
Вместе с тем Данилов считает маловероятным бомбовые удары со стороны РФ, иначе ей, по его словам, придётся объяснять это. "Геноцид или как это назвать?", - добавил Данилов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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