https://ria.ru/20220218/ukraina-1773673737.html

Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова

Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2022

Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова

В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:08

2022-02-18T20:08

2022-02-18T20:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Первая страница этого текста (реакция России на американский ответ по гарантиям безопасности - ред.), написано: "Украина", и дальше "Россия не имела намерений и не имеет намерений осуществлять агрессивные действия, нападение в отношении Украины", - сказала Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

сша

россия

донбасс

украина

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире