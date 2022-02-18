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Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова
Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2022
Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова
В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:08
2022-02-18T20:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Первая страница этого текста (реакция России на американский ответ по гарантиям безопасности - ред.), написано: "Украина", и дальше "Россия не имела намерений и не имеет намерений осуществлять агрессивные действия, нападение в отношении Украины", - сказала Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
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сша
россия
донбасс
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире
20:08 18.02.2022
 
Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Первая страница этого текста (реакция России на американский ответ по гарантиям безопасности - ред.), написано: "Украина", и дальше "Россия не имела намерений и не имеет намерений осуществлять агрессивные действия, нападение в отношении Украины", - сказала Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
 
 
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