Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины
Президент США Байден в пятницу выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в 16.00 пятницы (00.00 мск субботы) выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины, следует из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом.
"Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной", - значится в графике хозяина Белого дома.
Выступление состоится в 16.00 по вашингтонскому времени. Ему будет предшествовать телефонный разговор Байдена с лидерами союзных США стран, который также будет посвящен украинской проблематике.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев