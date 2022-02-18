https://ria.ru/20220218/ukraina-1773662068.html

Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины

Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины - РИА Новости, 18.02.2022

Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины

Президент США Джо Байден в 16.00 пятницы (00.00 мск субботы) выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины, следует из рабочего графика главы... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:24

2022-02-18T19:24

2022-02-18T19:24

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в 16.00 пятницы (00.00 мск субботы) выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины, следует из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом."Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной", - значится в графике хозяина Белого дома.Выступление состоится в 16.00 по вашингтонскому времени. Ему будет предшествовать телефонный разговор Байдена с лидерами союзных США стран, который также будет посвящен украинской проблематике.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220218/bayden-1773656851.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, украина, сша, джо байден, донбасс