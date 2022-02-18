https://ria.ru/20220218/ukraina-1773602322.html
Три новых сценария "вторжения России" на Украину. Как США снова опозорились
Болгары восхитились воображением американцев в ситуации с Украиной - РИА Новости, 18.02.2022
Три новых сценария "вторжения России" на Украину. Как США снова опозорились
Читатели болгарского издания Dnes резко отреагировали на статью о трех сценариях "вторжения" России на Украину, о которых заявили Соединенные Штаты. Многие... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:28
2022-02-18T16:28
2022-02-18T16:42
дмитрий песков
россия
ирак
киев
сша
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes резко отреагировали на статью о трех сценариях "вторжения" России на Украину, о которых заявили Соединенные Штаты. Многие считают, что в Вашингтоне явно переоценивают свою значимость в мире, а некоторые припомнили, кто чаще нападал на другие страны в последнее время."За столько веков Запад так и не понял, что чем больше русских притесняешь, тем больше они сплачиваются. Живут с плоскими стереотипами о России – водка, тайга и медведи. Вот поэтому они каждый раз и проигрывают России", — отметил сашо."Интересно, а как стать сценаристом в Белом доме? У меня хорошее воображение! Могу создавать оригинальные сценарии с участием мифических существ, инопланетян и даже супергероев", — сыронизировал Въх."А кто назначил США полицией планеты?" — задался вопросом ЦLМ."И почему на ум приходит басня о пастушке, который кричал: "Волк!"? День нападения прошел, теперь начали другие глупости искать. Не то, чтобы не было прецедента – вспомнить вторжение и оккупацию Ирака из-за несуществующего ядерного оружия. Никто даже не думает о том, что причина вторжения в Ирак ложная, а значит, Ирак оккупировали. Оккупант есть, но это не Россия, а США – впрочем, не первый раз за последние 70 лет", — подчеркнул Анонимен."Украинцы: на нас не нападут. Русские: мы не нападем. США: раз я сказал, нападению быть!" — пошутил еще один пользователь."Их пропаганда годится только для недоумков, то есть для их же граждан, на балканских и славянских народах это не работает", — подытожили читатели.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773502099.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zelenskiy-1773597630.html
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773593975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, ирак, киев, сша, украина
16:28 18.02.2022 (обновлено: 16:42 18.02.2022)
Болгары восхитились воображением американцев в ситуации с Украиной
Читатели Dnes назвали сценарии "вторжения" России на Украину пропагандой для недоумков
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Читатели болгарского издания Dnes
резко отреагировали на статью о трех сценариях "вторжения" России на Украину, о которых заявили Соединенные Штаты. Многие считают, что в Вашингтоне явно переоценивают свою значимость в мире, а некоторые припомнили, кто чаще нападал на другие страны в последнее время.
"За столько веков Запад так и не понял, что чем больше русских притесняешь, тем больше они сплачиваются. Живут с плоскими стереотипами о России – водка, тайга и медведи. Вот поэтому они каждый раз и проигрывают России", — отметил сашо.
"Интересно, а как стать сценаристом в Белом доме? У меня хорошее воображение! Могу создавать оригинальные сценарии с участием мифических существ, инопланетян и даже супергероев", — сыронизировал Въх.
"А кто назначил США полицией планеты?" — задался вопросом ЦLМ.
"И почему на ум приходит басня о пастушке, который кричал: "Волк!"? День нападения прошел, теперь начали другие глупости искать. Не то, чтобы не было прецедента – вспомнить вторжение и оккупацию Ирака из-за несуществующего ядерного оружия. Никто даже не думает о том, что причина вторжения в Ирак ложная, а значит, Ирак оккупировали. Оккупант есть, но это не Россия, а США – впрочем, не первый раз за последние 70 лет", — подчеркнул Анонимен.
"Украинцы: на нас не нападут. Русские: мы не нападем. США: раз я сказал, нападению быть!" — пошутил еще один пользователь.
"Их пропаганда годится только для недоумков, то есть для их же граждан, на балканских и славянских народах это не работает", — подытожили читатели.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину
. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США
, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия
не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва
считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Опубликовано: Станислав Ванд