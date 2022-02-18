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Гутерреш предупредил, что конфликт на Украине станет катастрофой
Гутерреш предупредил, что конфликт на Украине станет катастрофой - РИА Новости, 18.02.2022
Гутерреш предупредил, что конфликт на Украине станет катастрофой
Конфликт на Украине, если он произойдет, станет катастрофой, заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:02
2022-02-18T16:02
в мире
оон
антониу гутерреш
украина
ситуация в днр и лнр
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МЮНХЕН, 18 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине, если он произойдет, станет катастрофой, заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек ООН Антониу Гутерреш.Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с усилением напряженности и ростом числа спекуляций о военном конфликте в Европе. "Я все же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой", - сказал Гутерреш. По его словам, альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, включая самые неразрешимые, должны решаться в дипломатических рамках, добавил он.Давно пора серьезно заняться деэскалацией, сказал Гутерреш. "Я призываю все стороны быть предельно осторожными в своей риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание", - добавил генсек.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773578391.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, украина, ситуация в днр и лнр
16:02 18.02.2022
 
Гутерреш предупредил, что конфликт на Украине станет катастрофой

Генсек ООН Гутерреш: если конфликт на Украине произойдет, он станет катастрофой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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МЮНХЕН, 18 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине, если он произойдет, станет катастрофой, заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с усилением напряженности и ростом числа спекуляций о военном конфликте в Европе. "Я все же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой", - сказал Гутерреш.
По его словам, альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, включая самые неразрешимые, должны решаться в дипломатических рамках, добавил он.
Давно пора серьезно заняться деэскалацией, сказал Гутерреш. "Я призываю все стороны быть предельно осторожными в своей риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание", - добавил генсек.
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Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
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В миреООНАнтониу ГутеррешУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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