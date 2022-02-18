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СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:19
2022-02-18T15:28
в мире
нидерланды
украина
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что власти Нидерландов решили поставить на Украину снайперские винтовки, боевые каски, бронежилеты, радары и миноискатели.Таким образом, правительство страны ответило на просьбу Украины о военной помощи.Если украинским военнослужащим потребуются инструкции или обучение обращению с голландской техникой, минобороны королевства предоставит их, но за пределами Украины.В то же время, по данным NOS, Нидерланды не направят своих военных на Украину для боевых или других действий.
https://ria.ru/20220218/politika-1773576870.html
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в мире, нидерланды, украина
15:19 18.02.2022 (обновлено: 15:28 18.02.2022)
 
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие

СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие, радары и каски

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений в Харьковской области
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что власти Нидерландов решили поставить на Украину снайперские винтовки, боевые каски, бронежилеты, радары и миноискатели.
Таким образом, правительство страны ответило на просьбу Украины о военной помощи.
Если украинским военнослужащим потребуются инструкции или обучение обращению с голландской техникой, минобороны королевства предоставит их, но за пределами Украины.
В то же время, по данным NOS, Нидерланды не направят своих военных на Украину для боевых или других действий.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
15:03
Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
 
В миреНидерландыУкраина
 
 
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