https://ria.ru/20220218/ukraina-1773581538.html
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:19
2022-02-18T15:19
2022-02-18T15:28
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что власти Нидерландов решили поставить на Украину снайперские винтовки, боевые каски, бронежилеты, радары и миноискатели.Таким образом, правительство страны ответило на просьбу Украины о военной помощи.Если украинским военнослужащим потребуются инструкции или обучение обращению с голландской техникой, минобороны королевства предоставит их, но за пределами Украины.В то же время, по данным NOS, Нидерланды не направят своих военных на Украину для боевых или других действий.
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в мире, нидерланды, украина
15:19 18.02.2022 (обновлено: 15:28 18.02.2022)
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие
СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие, радары и каски
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что власти Нидерландов
решили поставить на Украину
снайперские винтовки, боевые каски, бронежилеты, радары и миноискатели.
Таким образом, правительство страны ответило на просьбу Украины о военной помощи.
Если украинским военнослужащим потребуются инструкции или обучение обращению с голландской техникой, минобороны королевства предоставит их, но за пределами Украины.
В то же время, по данным NOS, Нидерланды не направят своих военных на Украину для боевых или других действий.