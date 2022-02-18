https://ria.ru/20220218/ukraina-1773581538.html

СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие

СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: Нидерланды поставят на Украину оружие

Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:19

2022-02-18T15:19

2022-02-18T15:28

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нидерланды

украина

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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение, такое решение принял кабмин на заседании в пятницу, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что власти Нидерландов решили поставить на Украину снайперские винтовки, боевые каски, бронежилеты, радары и миноискатели.Таким образом, правительство страны ответило на просьбу Украины о военной помощи.Если украинским военнослужащим потребуются инструкции или обучение обращению с голландской техникой, минобороны королевства предоставит их, но за пределами Украины.В то же время, по данным NOS, Нидерланды не направят своих военных на Украину для боевых или других действий.

https://ria.ru/20220218/politika-1773576870.html

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в мире, нидерланды, украина