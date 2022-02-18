https://ria.ru/20220218/ukraina-1773577536.html

Тимошенко собралась спасать Украину

Тимошенко потребовала от МВФ простить Украине долги - РИА Новости, 18.02.2022

Тимошенко собралась спасать Украину

Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:09

2022-02-18T15:09

2022-02-18T16:36

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мвф

юлия тимошенко

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.По ее словам, такая процедура уже неоднократно проводилась в отношении других стран. В частности, в начале пандемии МВФ списал долги 25 странам. При этом в истории было немало примеров, когда так же поступали с государствами, которые "попадали в систему агрессии и другие тяжелые ситуации", подчеркнула она."Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных", — заявила Тимошенко.Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Киев должен перестать брать кредиты у МВФ из-за их полной нецелесообразности. По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только самим властям и, естественно, фонду: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/ukraina-1773257091.html

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в мире, киев, украина, мвф, юлия тимошенко