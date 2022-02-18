Тимошенко собралась спасать Украину

15:09 18.02.2022 (обновлено: 16:36 18.02.2022)
Тимошенко потребовала от МВФ простить Украине долги
Лидер "Батькивщины" Тимошенко призвала власти Украины добиться от МВФ списания долгов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
По ее словам, такая процедура уже неоднократно проводилась в отношении других стран. В частности, в начале пандемии МВФ списал долги 25 странам. При этом в истории было немало примеров, когда так же поступали с государствами, которые "попадали в систему агрессии и другие тяжелые ситуации", подчеркнула она.
"Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных", — заявила Тимошенко.
Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Киев должен перестать брать кредиты у МВФ из-за их полной нецелесообразности. По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только самим властям и, естественно, фонду: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит.