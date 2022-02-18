https://ria.ru/20220218/ukraina-1773571320.html

Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров

Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022

Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров

Российские предложения по безопасности не исключают выполнение "Минска-2", а наоборот, предусматривают его выполнение, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:43

2022-02-18T14:43

2022-02-18T14:46

в мире

сергей лавров

киев

минские соглашения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские предложения по безопасности не исключают выполнение "Минска-2", а наоборот, предусматривают его выполнение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Но она (суть российской инициативы по безопасности) отнюдь не исключает выполнение минских договоренностей, а наоборот, предполагает добросовестное выполнение Киевом минского комплекса мер", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой.

https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773565192.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, киев, минские соглашения