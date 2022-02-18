https://ria.ru/20220218/ukraina-1773571320.html
Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров
Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2022
Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров
Российские предложения по безопасности не исключают выполнение "Минска-2", а наоборот, предусматривают его выполнение, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:43
2022-02-18T14:43
2022-02-18T14:46
в мире
сергей лавров
киев
минские соглашения
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские предложения по безопасности не исключают выполнение "Минска-2", а наоборот, предусматривают его выполнение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Но она (суть российской инициативы по безопасности) отнюдь не исключает выполнение минских договоренностей, а наоборот, предполагает добросовестное выполнение Киевом минского комплекса мер", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой.
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в мире, сергей лавров, киев, минские соглашения
14:43 18.02.2022 (обновлено: 14:46 18.02.2022)
Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров
Глава МИД Лавров: предложения по безопасности предусматривают выполнение "Минска-2"