13:21 18.02.2022 (обновлено: 13:54 18.02.2022)
Аксенов не верит, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса
Аксенов призвал не верить, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса и Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не верить министру обороны Украины, который заверяет, что страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии намерения Киева начать какие-либо силовые действия по отношению к Донбассу и Крыму.
"На самом деле верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма. Поэтому важно не то, что планирует или не планирует киевский режим, и не то, что они рассказывают публике. Важно, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма последует сокрушительный ответ, и за Перекопом (крымский участок российско-украинской границы – ред.) это прекрасно знают. Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, "нацисты понимают только силу", поэтому мощь Вооруженных сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности "вне зависимости от того, что болтают в Киеве".
"И еще один момент. Судя по опустевшей Раде, по массовому бегству из Киева бизнесменов, политиков, депутатов, у представителей нынешней украинской власти, ну, очень сильно развит инстинкт самосохранения. Надеюсь, он удержит их от безумных поступков", - подчеркнул Аксенов.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.