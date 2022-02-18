https://ria.ru/20220218/ukraina-1773549408.html

Аксенов не верит, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса

Аксенов не верит, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Аксенов не верит, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не верить министру обороны Украины, который заверяет, что страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:21

2022-02-18T13:21

2022-02-18T13:54

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не верить министру обороны Украины, который заверяет, что страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма.Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии намерения Киева начать какие-либо силовые действия по отношению к Донбассу и Крыму."На самом деле верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма. Поэтому важно не то, что планирует или не планирует киевский режим, и не то, что они рассказывают публике. Важно, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма последует сокрушительный ответ, и за Перекопом (крымский участок российско-украинской границы – ред.) это прекрасно знают. Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, "нацисты понимают только силу", поэтому мощь Вооруженных сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности "вне зависимости от того, что болтают в Киеве"."И еще один момент. Судя по опустевшей Раде, по массовому бегству из Киева бизнесменов, политиков, депутатов, у представителей нынешней украинской власти, ну, очень сильно развит инстинкт самосохранения. Надеюсь, он удержит их от безумных поступков", - подчеркнул Аксенов.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/dnr-1773555114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/donbass-1773539114.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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