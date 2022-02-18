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Ирландия призвала сограждан, состоящих при миссии ОБСЕ, покинуть Украину
Ирландия призвала сограждан, состоящих при миссии ОБСЕ, покинуть Украину - РИА Новости, 18.02.2022
Ирландия призвала сограждан, состоящих при миссии ОБСЕ, покинуть Украину
Правительство Ирландии призывает своих граждан, состоящих при миссии ОБСЕ на Украине, покинуть страну, сообщает газета Times. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:00
2022-02-18T13:17
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
мария захарова
ирландия
дублин
россия
смм обсе
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство Ирландии призывает своих граждан, состоящих при миссии ОБСЕ на Украине, покинуть страну, сообщает газета Times.Ранее Дублин призвал ирландцев покинуть Украину."Мы продолжаем поддерживать связь с ОБСЕ и другими партнерами и поддерживаем контакты с ирландскими гражданами, которые работают в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Рекомендация (покинуть страну) относится ко всем гражданам Ирландии на Украине, в том числе к тем, кто работает в СММ", - приводит газета слова представителя ирландского МИД.По данным издания, в СММ работают 9 ирландцев.Ирландия не сокращает численность персонала посольства, отмечает издание. Однако, согласно газете, МИД разработал планы по эвакуации дипломатов. Так, ведомство может указать конкретные аэропорты, из которых сотрудники смогут покинуть страну.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914850.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, мария захарова, ирландия, дублин, россия, смм обсе, обсе, нато, ситуация в днр и лнр, украина
13:00 18.02.2022 (обновлено: 13:17 18.02.2022)
 
Ирландия призвала сограждан, состоящих при миссии ОБСЕ, покинуть Украину

Ирландия призвала своих граждан, состоящих при миссии ОБСЕ, покинуть Украину

© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
 Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство Ирландии призывает своих граждан, состоящих при миссии ОБСЕ на Украине, покинуть страну, сообщает газета Times.
Ранее Дублин призвал ирландцев покинуть Украину.
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 14:45
МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину
"Мы продолжаем поддерживать связь с ОБСЕ и другими партнерами и поддерживаем контакты с ирландскими гражданами, которые работают в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Рекомендация (покинуть страну) относится ко всем гражданам Ирландии на Украине, в том числе к тем, кто работает в СММ", - приводит газета слова представителя ирландского МИД.
По данным издания, в СММ работают 9 ирландцев.
Ирландия не сокращает численность персонала посольства, отмечает издание. Однако, согласно газете, МИД разработал планы по эвакуации дипломатов. Так, ведомство может указать конкретные аэропорты, из которых сотрудники смогут покинуть страну.
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:44В мире
МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Украину
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровМария ЗахароваИрландияДублинРоссияСММ ОБСЕОБСЕНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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