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Немцы высказались против вступления Украины в НАТО
Немцы высказались против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Немцы высказались против вступления Украины в НАТО
Большинство граждан Германии (53 процента) высказались против того, чтобы Киев приняли в НАТО, следует из опроса телеканала ARD. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:06
2022-02-18T12:06
2022-02-18T13:59
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Большинство граждан Германии (53 процента) высказались против того, чтобы Киев приняли в НАТО, следует из опроса телеканала ARD.По данным исследования, 31 процент респондентов высказался против вступления Украины в альянс "в ближайшие годы", еще 22 процента полностью исключают его. Менее трети (28 процента) немцев считают, что Украине нельзя отказывать в членстве в блоке. Еще 19 процентов не высказали позицию по этому вопросу.Опрос проводился с 15 по 16 февраля 2022 года по телефону и онлайн, в нем приняли участие 1202 человека. Погрешность составляет два-три процентных пункта.
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в мире, украина, нато, германия
12:06 18.02.2022 (обновлено: 13:59 18.02.2022)
Немцы высказались против вступления Украины в НАТО
Опрос ARD: большинство жителей Германии высказались против принятия Украины в НАТО