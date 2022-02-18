https://ria.ru/20220218/ukraina-1773491145.html

Киев может пойти на более масштабные провокации, заявил эксперт

Киев может пойти на более масштабные провокации, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2022

Киев может пойти на более масштабные провокации, заявил эксперт

Киев может пойти на более масштабные провокации в Донбассе, но ими и ограничится, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:04

2022-02-18T10:04

2022-02-18T10:04

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

киев

украина

богдан безпалько

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Киев может пойти на более масштабные провокации в Донбассе, но ими и ограничится, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя обстрелы Луганска со стороны ВСУ.Ранее в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз открывали огонь по территории республики."Это (обстрелы с украинской стороны) уже и есть провокация, она очевидно направлена на вызов ответного огня со стороны народной милиции", - считает эксперт.По словам Безпалько, Украина, знает, что на "настоящее полномасштабное наступление" получит ответ. Киев этого не хочет, поэтому, скорее всего, все ограничится провокациями "именно такими, которые будут понятно, что это провокации", полагает собеседник агентства."Могут организовать еще более масштабные обстрелы, удар по Донецку из РСЗО (реактивная системы залпового огня), какие-нибудь емкости с аммиаком взорвать, захватить село попытаться", - перечислил эксперт возможные варианты провокаций со стороны Киева.

https://ria.ru/20220218/dnr-1773489085.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773480232.html

луганская народная республика

киев

украина

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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, киев, украина, богдан безпалько