https://ria.ru/20220218/ugroza-1773469542.html
Что похоронит человечество
Названы главные угрозы человечеству - РИА Новости, 18.02.2022
Что похоронит человечество
Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:03
2022-02-18T06:03
2022-02-18T06:03
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата – это угроза самому существованию человечества.Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.
https://ria.ru/20211217/ugroza-1764159451.html
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в мире, земля, оон
Названы главные угрозы человечеству
В ООН назвали главными угрозами для человечества лесные пожары и шумовое загрязнение
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован
на сайте организации.
Одними из главных угроз человечеству в ООН
сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.
Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.
Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.
Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.
Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле
является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата – это угроза самому существованию человечества.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.