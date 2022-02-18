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Что похоронит человечество
Названы главные угрозы человечеству - РИА Новости, 18.02.2022
Что похоронит человечество
Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:03
2022-02-18T06:03
в мире
земля
оон
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата – это угроза самому существованию человечества.Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.
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в мире, земля, оон
06:03 18.02.2022
 
Названы главные угрозы человечеству

В ООН назвали главными угрозами для человечества лесные пожары и шумовое загрязнение

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.
Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.
Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.
Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.
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Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата – это угроза самому существованию человечества.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.
 
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