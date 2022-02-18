https://ria.ru/20220218/ugroza-1773469542.html

Что похоронит человечество

Названы главные угрозы человечеству - РИА Новости, 18.02.2022

Что похоронит человечество

Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T06:03

2022-02-18T06:03

2022-02-18T06:03

в мире

земля

оон

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата – это угроза самому существованию человечества.Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.

https://ria.ru/20211217/ugroza-1764159451.html

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в мире, земля, оон