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Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле
Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2022
Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск РФ, отметил, что все учения,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:02
2022-02-18T13:02
2022-02-18T14:10
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск РФ, отметил, что все учения, происходящие на территории страны, абсолютно прозрачны."Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не… должны вызывать ни у кого обеспокоенность", - сказал он журналистам.В субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
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безопасность, россия, дмитрий песков
13:02 18.02.2022 (обновлено: 14:10 18.02.2022)
Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле
Песков назвал учения и тренировочные запуски баллистических ракет регулярным процессом