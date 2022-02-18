https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773542996.html

Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле

Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2022

Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск РФ, отметил, что все учения,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:02

2022-02-18T13:02

2022-02-18T14:10

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями войск РФ, отметил, что все учения, происходящие на территории страны, абсолютно прозрачны."Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не… должны вызывать ни у кого обеспокоенность", - сказал он журналистам.В субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

https://ria.ru/20220218/rakety-1773541234.html

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безопасность, россия, дмитрий песков