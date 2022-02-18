Морпехи отработали огневую поддержку на российско-белорусских учениях
Морпехи отработали огневую поддержку на учениях "Союзная решимость — 2022"
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Морские пехотинцы Восточного военного округа стрельбой из гранатометов отработали манёвренную оборону в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении "Союзная решимость-2022", на полигоне Обуз-Лесновский отработали вопросы ведения маневренной обороны во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями", - указано в сообщении.
Как уточняют в Минобороны, морпехи-гранатометчики отразили попытку условного противника пробиться с фланга мотострелковых и инженерных подразделений. Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", и за время боевых стрельб морпехи успешно решили более 30 задач со сменой огневых позиций.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.