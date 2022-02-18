https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773534871.html

Морпехи отработали огневую поддержку на российско-белорусских учениях

Морпехи отработали огневую поддержку на российско-белорусских учениях - РИА Новости, 18.02.2022

Морпехи отработали огневую поддержку на российско-белорусских учениях

Морские пехотинцы Восточного военного округа стрельбой из гранатометов отработали манёвренную оборону в рамках российско-белорусских учений "Союзная... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:37

2022-02-18T12:37

2022-02-18T12:37

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Морские пехотинцы Восточного военного округа стрельбой из гранатометов отработали манёвренную оборону в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны РФ."Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении "Союзная решимость-2022", на полигоне Обуз-Лесновский отработали вопросы ведения маневренной обороны во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями", - указано в сообщении.Как уточняют в Минобороны, морпехи-гранатометчики отразили попытку условного противника пробиться с фланга мотострелковых и инженерных подразделений. Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", и за время боевых стрельб морпехи успешно решили более 30 задач со сменой огневых позиций.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773270205.html

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безопасность, белоруссия, россия