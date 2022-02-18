https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773520135.html
Россия проведет учения с участием ядерной триады
Россия проведет учения с участием ядерной триады - РИА Новости, 18.02.2022
Россия проведет учения с участием ядерной триады
В субботу Россия проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:53
2022-02-18T11:53
2022-02-18T14:28
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В субботу Россия проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады, сообщили в Минобороны.К ядерной триаде относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — уточняется в сообщении.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершают комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Кроме того, еще не завершились, но вышли на финальный этап российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.
https://ria.ru/20220216/obvineniya-1773164671.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах
Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.
2022-02-18T11:53
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, владимир путин
11:53 18.02.2022 (обновлено: 14:28 18.02.2022)
Россия проведет учения с участием ядерной триады
ВС России под руководством Путина проведут учения сил стратегического сдерживания
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В субботу Россия проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады, сообщили в Минобороны.
К ядерной триаде относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
"Девятнадцатого февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В. В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в релизе.
К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения
, Северный и Черноморский флот.
"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — уточняется в сообщении.
В Вооруженных силах Российской Федерации
продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ
.
Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершают комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.
Кроме того, еще не завершились, но вышли на финальный этап российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022".
В Минске
и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.