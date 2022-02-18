https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773520135.html

Россия проведет учения с участием ядерной триады

Россия проведет учения с участием ядерной триады - РИА Новости, 18.02.2022

Россия проведет учения с участием ядерной триады

В субботу Россия проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:53

2022-02-18T11:53

2022-02-18T14:28

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В субботу Россия проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады, сообщили в Минобороны.К ядерной триаде относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — уточняется в сообщении.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершают комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.Кроме того, еще не завершились, но вышли на финальный этап российско-белорусские маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.

https://ria.ru/20220216/obvineniya-1773164671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве. 2022-02-18T11:53 true PT0M31S

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, владимир путин