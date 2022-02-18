https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773498304.html

Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации

Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации - РИА Новости, 18.02.2022

Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации

Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:38

2022-02-18T10:38

2022-02-18T10:38

безопасность

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений, сообщает Минобороны."Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - сказано в сообщении.Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге, после прибытия в место постоянной дислокации будет проведено техобслуживание боевых машин.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.

https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773477644.html

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безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии