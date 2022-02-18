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Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации - РИА Новости, 18.02.2022
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации
Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:38
2022-02-18T10:38
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений, сообщает Минобороны."Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - сказано в сообщении.Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге, после прибытия в место постоянной дислокации будет проведено техобслуживание боевых машин.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
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безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
10:38 18.02.2022
 
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации

Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации после учений

© Фото : Минобороны РоссииТактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье
Тактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Минобороны России
Тактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений, сообщает Минобороны.
"Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - сказано в сообщении.
Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге, после прибытия в место постоянной дислокации будет проведено техобслуживание боевых машин.
Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.
Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
08:04
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
 
БезопасностьВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска России
 
 
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