https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773498304.html
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации - РИА Новости, 18.02.2022
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации
Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:38
2022-02-18T10:38
2022-02-18T10:38
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений, сообщает Минобороны."Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - сказано в сообщении.Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге, после прибытия в место постоянной дислокации будет проведено техобслуживание боевых машин.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773477644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации
Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации после учений
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа продолжают погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений, сообщает Минобороны.
"Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон для отправки в пункт постоянной дислокации", - сказано в сообщении.
Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге, после прибытия в место постоянной дислокации будет проведено техобслуживание боевых машин.
Ранее сообщалось, что в ВС РФ
продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ
.
Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.