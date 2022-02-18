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Украинские военные опозорились на глазах у Зеленского
Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского - РИА Новости, 18.02.2022
Украинские военные опозорились на глазах у Зеленского
В ходе учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк, соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "1+1". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T01:15
2022-02-18T01:15
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
бмп-1
т-64
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В ходе учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк, соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "1+1".Инцидент произошел в ходе маневров в Ровенской области 16 февраля. На кадрах видно, как БМП-1 ВСУ врезается в танк Т-64БВ, который двигался перпендикулярно движению боевой машины.Как сообщали в пресс-службе офиса президента Украины, за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский.Командно-штабные учения "Метель-2022" начались 8 февраля, они будут длиться весь февраль по всей территории Украины. Как заявляли в украинском Генштабе, главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил.
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, бмп-1, т-64
01:15 18.02.2022
 
Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского

Во время учений ВСУ "Метель-2022" в Ровенской области БМП столкнулась с танком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В ходе учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк, соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "1+1".
Инцидент произошел в ходе маневров в Ровенской области 16 февраля. На кадрах видно, как БМП-1 ВСУ врезается в танк Т-64БВ, который двигался перпендикулярно движению боевой машины.
Как сообщали в пресс-службе офиса президента Украины, за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский.
Командно-штабные учения "Метель-2022" начались 8 февраля, они будут длиться весь февраль по всей территории Украины. Как заявляли в украинском Генштабе, главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил.
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:03
Киев заявил о готовности возобновить переговоры в нормандском формате
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныБМП-1Т-64
 
 
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