https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773462008.html

Украинские военные опозорились на глазах у Зеленского

Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского - РИА Новости, 18.02.2022

Украинские военные опозорились на глазах у Зеленского

В ходе учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк, соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "1+1". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T01:15

2022-02-18T01:15

2022-02-18T01:15

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

бмп-1

т-64

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В ходе учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк, соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "1+1".Инцидент произошел в ходе маневров в Ровенской области 16 февраля. На кадрах видно, как БМП-1 ВСУ врезается в танк Т-64БВ, который двигался перпендикулярно движению боевой машины.Как сообщали в пресс-службе офиса президента Украины, за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский.Командно-штабные учения "Метель-2022" начались 8 февраля, они будут длиться весь февраль по всей территории Украины. Как заявляли в украинском Генштабе, главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил.

https://ria.ru/20220217/peregovory-1773438447.html

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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, бмп-1, т-64