https://ria.ru/20220218/turizm-1773482723.html

Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму - РИА Новости, 18.02.2022

Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

Москва стала первым российским городом, который присоединился к Глобальному совету по устойчивому туризму, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы Наталья РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:03

2022-02-18T09:03

2022-02-18T09:03

туризм

новости - туризм

берлин (город)

сингапур (страна)

москва

в мире

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_7067554cb6d4d8ac858a8b2810137b43.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва стала первым российским городом, который присоединился к Глобальному совету по устойчивому туризму, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы Наталья Сергунина."Москва стала первым российским городом — участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC)", - сказала Сергунина.Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы."Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019 туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - отметила Сергунина.Как добавили в пресс-службе Мостуризма, GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. Эти критерии включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты. Совет также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по утвержденным критериям устойчивости.Концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере туристического направления, в том числе уменьшение воздействия на местные экосистемы, снижение углеродного следа, увеличение экономической пользы для локальных сообществ и многое другое."Уже сейчас многие представители отрасли в Москве придерживаются принципов устойчивого туризма: уделяют особое внимание озеленению, экономно расходуют ресурсы (например, воду и электроэнергию), поддерживают местных производителей, знакомят гостей столицы с местной культурой и кухней", - рассказали в Мостуризме.Так, ряд московских отелей отказались от пластиковой упаковки для мыла и других туалетных принадлежностей, а городские кафе и рестораны часто используют локальные продукты от фермеров Московского региона.

https://ria.ru/20220217/sankt-peterburg-1773263245.html

https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html

https://ria.ru/20220206/kruizy-1771302936.html

берлин (город)

сингапур (страна)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, берлин (город), сингапур (страна), москва, в мире, туризм, туристы