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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/turizm-1773482723.html
Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму
Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму - РИА Новости, 18.02.2022
Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму
Москва стала первым российским городом, который присоединился к Глобальному совету по устойчивому туризму, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы Наталья РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:03
2022-02-18T09:03
туризм
новости - туризм
берлин (город)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва стала первым российским городом, который присоединился к Глобальному совету по устойчивому туризму, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы Наталья Сергунина."Москва стала первым российским городом — участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC)", - сказала Сергунина.Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы."Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019 туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - отметила Сергунина.Как добавили в пресс-службе Мостуризма, GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. Эти критерии включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты. Совет также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по утвержденным критериям устойчивости.Концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере туристического направления, в том числе уменьшение воздействия на местные экосистемы, снижение углеродного следа, увеличение экономической пользы для локальных сообществ и многое другое."Уже сейчас многие представители отрасли в Москве придерживаются принципов устойчивого туризма: уделяют особое внимание озеленению, экономно расходуют ресурсы (например, воду и электроэнергию), поддерживают местных производителей, знакомят гостей столицы с местной культурой и кухней", - рассказали в Мостуризме.Так, ряд московских отелей отказались от пластиковой упаковки для мыла и других туалетных принадлежностей, а городские кафе и рестораны часто используют локальные продукты от фермеров Московского региона.
https://ria.ru/20220217/sankt-peterburg-1773263245.html
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новости - туризм, берлин (город), сингапур (страна), москва, в мире, туризм, туристы
09:03 18.02.2022
 
Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

Заммэра Сергунина: Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва стала первым российским городом, который присоединился к Глобальному совету по устойчивому туризму, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
"Москва стала первым российским городом — участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC)", - сказала Сергунина.
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Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы.
"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019 туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - отметила Сергунина.
Как добавили в пресс-службе Мостуризма, GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. Эти критерии включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты. Совет также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по утвержденным критериям устойчивости.
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"Уже сейчас многие представители отрасли в Москве придерживаются принципов устойчивого туризма: уделяют особое внимание озеленению, экономно расходуют ресурсы (например, воду и электроэнергию), поддерживают местных производителей, знакомят гостей столицы с местной культурой и кухней", - рассказали в Мостуризме.
Так, ряд московских отелей отказались от пластиковой упаковки для мыла и других туалетных принадлежностей, а городские кафе и рестораны часто используют локальные продукты от фермеров Московского региона.
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