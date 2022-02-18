https://ria.ru/20220218/tseny-1773458829.html

Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?

Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать? - РИА Новости, 18.02.2022

Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?

В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?

2022-02-18T11:00

2022-02-18T11:00

2022-02-18T11:00

не роскошь

подкаст

авто

цены

автопром

экономика

деньги

рубль

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Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать? В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас? audio/mpeg

Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать? В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас? audio/mpeg

В спецэпизоде Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали, что происходит с автомобильным рынком, и стоит ли ждать снижения цен.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, авто, цены, автопром, экономика, деньги, рубль, аудио