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Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать? - РИА Новости, 18.02.2022
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
2022-02-18T11:00
2022-02-18T11:00
2022-02-18T11:00
не роскошь
подкаст
авто
цены
автопром
экономика
деньги
рубль
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Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
audio/mpeg
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
audio/mpeg
В спецэпизоде Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали, что происходит с автомобильным рынком, и стоит ли ждать снижения цен.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, авто, цены, автопром, экономика, деньги, рубль, аудио
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?