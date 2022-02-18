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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20220218/tseny-1773458829.html
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать? - РИА Новости, 18.02.2022
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
2022-02-18T11:00
2022-02-18T11:00
не роскошь
подкаст
авто
цены
автопром
экономика
деньги
рубль
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Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
audio/mpeg
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
audio/mpeg
В спецэпизоде Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали, что происходит с автомобильным рынком, и стоит ли ждать снижения цен.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, авто, цены, автопром, экономика, деньги, рубль, аудио
11:00 18.02.2022
 

Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?

Не роскошь
Что происходит с авторынком? Почему цены так выросли и будут ли они падать?
11:00
Читать ria.ru в
В последние месяцы стоимость авто резко выросла: новые невозможно купить без наценки в сотни тысяч рублей, а цены на БУшные часто выше, чем рекомендованные розничные цены на машину с завода. Почему так происходит? Когда это закончится? Что делать, если нужно покупать автомобиль сейчас?
В спецэпизоде Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали, что происходит с автомобильным рынком, и стоит ли ждать снижения цен.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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Не роскошьПодкастАвтоЦеныАвтопромЭкономикаДеньгиРубль
 
 
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