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https://ria.ru/20220218/trassa-1773525686.html
В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка
В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка - РИА Новости, 18.02.2022
В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка
Трасса Донецк-Горловка на территории подконтрольной самомопровозглашенной Донецкой народной республике, которая была закрыта в пятницу утром, снова открыта для... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:06
2022-02-18T12:15
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Трасса Донецк-Горловка на территории подконтрольной самомопровозглашенной Донецкой народной республике, которая была закрыта в пятницу утром, снова открыта для движения транспорта, сообщил на своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.Движение по трассе Донецк-Горловка временно перекрыто из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. "Трасса Горловка-Ясиноватая (Донецк-Горловка – ред.), открыта для проезда", - говорится в сообщении.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773518401.html
https://ria.ru/20220218/soobschenie-1773506723.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:06 18.02.2022 (обновлено: 12:15 18.02.2022)
 
В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка

В ДНР снова разрешили движение по трассе Донецк — Горловка, прерванное из-за обстрелов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрошенный блок-пост на дороге Донецк - Горловка
Брошенный блок-пост на дороге Донецк - Горловка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Брошенный блок-пост на дороге Донецк - Горловка
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Трасса Донецк-Горловка на территории подконтрольной самомопровозглашенной Донецкой народной республике, которая была закрыта в пятницу утром, снова открыта для движения транспорта, сообщил на своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.
Движение по трассе Донецк-Горловка временно перекрыто из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. "Трасса Горловка-Ясиноватая (Донецк-Горловка – ред.), открыта для проезда", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:48
Из-за обстрела со стороны ВСУ перебито ж/д полотно Донецк–Дебальцево
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:12
ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком, заявили в ЛНР
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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