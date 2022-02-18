https://ria.ru/20220218/trassa-1773525686.html

В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка

В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка - РИА Новости, 18.02.2022

В ДНР возобновили движение по трассе Донецк — Горловка

Трасса Донецк-Горловка на территории подконтрольной самомопровозглашенной Донецкой народной республике, которая была закрыта в пятницу утром, снова открыта для... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:06

2022-02-18T12:06

2022-02-18T12:15

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Трасса Донецк-Горловка на территории подконтрольной самомопровозглашенной Донецкой народной республике, которая была закрыта в пятницу утром, снова открыта для движения транспорта, сообщил на своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.Движение по трассе Донецк-Горловка временно перекрыто из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. "Трасса Горловка-Ясиноватая (Донецк-Горловка – ред.), открыта для проезда", - говорится в сообщении.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773518401.html

https://ria.ru/20220218/soobschenie-1773506723.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины