https://ria.ru/20220218/trassa-1773493466.html

Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли

Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли - РИА Новости, 18.02.2022

Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли

Движение по трассе Донецк-Горловка на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, временно перекрыто из-за обстрелов со стороны РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:16

2022-02-18T10:16

2022-02-18T10:19

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769126633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15a9271113344648c5f1e3fae6b0eb58.jpg

ДОНЕЦК, 18 фев РИА Новости. Движение по трассе Донецк-Горловка на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, временно перекрыто из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в пятницу выпустили по территории республики 68 мин и снарядов."В связи с обстрелом района поселка Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка-Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения", - говорится в сообщении.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html

https://ria.ru/20220217/dnr-1773379788.html

https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр