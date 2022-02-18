10:16 18.02.2022 (обновлено: 10:19 18.02.2022)
Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли
Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли из-за обстрелов со стороны ВСУ
© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
ДОНЕЦК, 18 фев РИА Новости. Движение по трассе Донецк-Горловка на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, временно перекрыто из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в пятницу выпустили по территории республики 68 мин и снарядов.
Вчера, 20:33В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
"В связи с обстрелом района поселка Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка-Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения", - говорится в сообщении.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.