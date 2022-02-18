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Тверская область
https://ria.ru/20220218/transport-1773504399.html
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах - РИА Новости, 18.02.2022
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах
Новую транспортную модель внедрят еще в трех муниципалитетах Тверской области, глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:04
2022-02-18T14:06
тверская область
игорь руденя
тверская область
конаковский район
вышний волочек
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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. Новую транспортную модель внедрят еще в трех муниципалитетах Тверской области, глава региона Игорь Руденя."Следующими территориями, где будет внедрен новый общественный транспорт, станут Бологое, Вышний Волочек и Торжок", - сказал губернатор, выступая в телеэфире.За 2020-21 годы новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти крупных агломераций, где проживает треть всего населения Тверской области – в Тверской, Старицкой, Зубцовской, Ржевской и Кимрской агломерациях. За это время пассажиры автобусов "Транспорта Верхневолжья" совершили около 150 миллионов поездок, в том числе около 25 миллионов по льготным абонементам. Созданы свыше 1,5 тысячи рабочих мест.Планируется, что до 2024 года в регионе запустят 474 маршрута, 905 автобусов и создадут 2,3 тысячи новых рабочих мест.С 3 марта этого года новые автобусы будут курсировать в Конаково и Конаковском районе.
https://ria.ru/20220203/transport-1770932457.html
тверская область
конаковский район
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игорь руденя, тверская область, конаковский район, вышний волочек
11:04 18.02.2022 (обновлено: 14:06 18.02.2022)
 

Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиНовую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах
Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. Новую транспортную модель внедрят еще в трех муниципалитетах Тверской области, глава региона Игорь Руденя.
"Следующими территориями, где будет внедрен новый общественный транспорт, станут Бологое, Вышний Волочек и Торжок", - сказал губернатор, выступая в телеэфире.
Автобусы Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:16Тверская область
"Транспорт Верхневолжья" за два года перевез около 150 млн пассажиров
За 2020-21 годы новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти крупных агломераций, где проживает треть всего населения Тверской области – в Тверской, Старицкой, Зубцовской, Ржевской и Кимрской агломерациях. За это время пассажиры автобусов "Транспорта Верхневолжья" совершили около 150 миллионов поездок, в том числе около 25 миллионов по льготным абонементам. Созданы свыше 1,5 тысячи рабочих мест.
Планируется, что до 2024 года в регионе запустят 474 маршрута, 905 автобусов и создадут 2,3 тысячи новых рабочих мест.
С 3 марта этого года новые автобусы будут курсировать в Конаково и Конаковском районе.
"На линиях будут работать новые современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Кроме того, в Конаково будет внедрена новая модель автобусов "Газель Сити". Также обязательно будет работать мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта", - сказал Руденя.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКонаковский районВышний Волочек
 
 
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