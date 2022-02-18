https://ria.ru/20220218/transport-1773504399.html

Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах

Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах - РИА Новости, 18.02.2022

Новую транспортную модель внедрят еще в трех тверских муниципалитетах

Новую транспортную модель внедрят еще в трех муниципалитетах Тверской области, глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:04

2022-02-18T11:04

2022-02-18T14:06

тверская область

игорь руденя

тверская область

конаковский район

вышний волочек

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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. Новую транспортную модель внедрят еще в трех муниципалитетах Тверской области, глава региона Игорь Руденя."Следующими территориями, где будет внедрен новый общественный транспорт, станут Бологое, Вышний Волочек и Торжок", - сказал губернатор, выступая в телеэфире.За 2020-21 годы новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти крупных агломераций, где проживает треть всего населения Тверской области – в Тверской, Старицкой, Зубцовской, Ржевской и Кимрской агломерациях. За это время пассажиры автобусов "Транспорта Верхневолжья" совершили около 150 миллионов поездок, в том числе около 25 миллионов по льготным абонементам. Созданы свыше 1,5 тысячи рабочих мест.Планируется, что до 2024 года в регионе запустят 474 маршрута, 905 автобусов и создадут 2,3 тысячи новых рабочих мест.С 3 марта этого года новые автобусы будут курсировать в Конаково и Конаковском районе.

https://ria.ru/20220203/transport-1770932457.html

тверская область

конаковский район

вышний волочек

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игорь руденя, тверская область, конаковский район, вышний волочек