13:01 18.02.2022 (обновлено: 18:03 18.02.2022)
Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети
Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети Truth Social
© REUTERS / Go NakamuraЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social.
"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал Трамп в сообщении, фотографией которого поделился его сын Дональд Трамп — младший в Twitter и подписал ее "Время для правды".
Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022
В октябре 2021 года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021-го, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды").
Как сообщает издание New York Post, ожидается, что новая соцсеть будет официально запущена уже в понедельник.
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