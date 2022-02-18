https://ria.ru/20220218/tramp-1773542835.html

Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети

Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети - РИА Новости, 18.02.2022

Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:01

2022-02-18T13:01

2022-02-18T18:03

в мире

дональд трамп-младший

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social."Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал Трамп в сообщении, фотографией которого поделился его сын Дональд Трамп — младший в Twitter и подписал ее "Время для правды".В октябре 2021 года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021-го, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды").Как сообщает издание New York Post, ожидается, что новая соцсеть будет официально запущена уже в понедельник.

https://ria.ru/20211205/sotsset-1762297339.html

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в мире, дональд трамп-младший, дональд трамп