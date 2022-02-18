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Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети
Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети - РИА Новости, 18.02.2022
Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети
Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:01
2022-02-18T18:03
в мире
дональд трамп-младший
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social."Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал Трамп в сообщении, фотографией которого поделился его сын Дональд Трамп — младший в Twitter и подписал ее "Время для правды".В октябре 2021 года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021-го, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды").Как сообщает издание New York Post, ожидается, что новая соцсеть будет официально запущена уже в понедельник.
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в мире, дональд трамп-младший, дональд трамп
13:01 18.02.2022 (обновлено: 18:03 18.02.2022)
 
Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети

Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети Truth Social

© REUTERS / Go NakamuraЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Go Nakamura
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей собственной соцсети, получившей название Truth Social.
"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал Трамп в сообщении, фотографией которого поделился его сын Дональд Трамп — младший в Twitter и подписал ее "Время для правды".
В октябре 2021 года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021-го, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды").
Как сообщает издание New York Post, ожидается, что новая соцсеть будет официально запущена уже в понедельник.
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