https://ria.ru/20220218/torgovlya-1773604223.html
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией
Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:34
2022-02-18T16:34
2022-02-18T16:47
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владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент России Владимир Путин."Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть - 34,4% и составил значительную сумму - 38,5 миллиардов долларов", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что в Россию экспортируется около половины всей производимой в Белоруссии продукции. В свою очередь РФ - один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики Белоруссии, добавил он.
https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773290140.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
16:34 18.02.2022 (обновлено: 16:47 18.02.2022)
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией
Президент Путин заявил о росте торговли с Белоруссией