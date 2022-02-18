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Путин заявил о росте торговли с Белоруссией
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией
Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:34
2022-02-18T16:47
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент России Владимир Путин."Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть - 34,4% и составил значительную сумму - 38,5 миллиардов долларов", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что в Россию экспортируется около половины всей производимой в Белоруссии продукции. В свою очередь РФ - один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики Белоруссии, добавил он.
https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773290140.html
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
16:34 18.02.2022 (обновлено: 16:47 18.02.2022)
 
Путин заявил о росте торговли с Белоруссией

Президент Путин заявил о росте торговли с Белоруссией

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент России Владимир Путин.
"Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть - 34,4% и составил значительную сумму - 38,5 миллиардов долларов", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин отметил, что в Россию экспортируется около половины всей производимой в Белоруссии продукции. В свою очередь РФ - один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики Белоруссии, добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:04
Лукашенко заявил, что Белоруссия окажет России любую поддержку
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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