https://ria.ru/20220218/torgovlya-1773604223.html

Путин заявил о росте торговли с Белоруссией

Путин заявил о росте торговли с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2022

Путин заявил о росте торговли с Белоруссией

Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:34

2022-02-18T16:34

2022-02-18T16:47

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владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Несмотря на сложности пандемии, торговля между РФ и Белоруссией растет, по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть, сообщил президент России Владимир Путин."Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть - 34,4% и составил значительную сумму - 38,5 миллиардов долларов", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что в Россию экспортируется около половины всей производимой в Белоруссии продукции. В свою очередь РФ - один из лидеров по инвестициям в реальный сектор экономики Белоруссии, добавил он.

https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773290140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко