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Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана
Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана - РИА Новости, 18.02.2022
Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана
Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:28
2022-02-18T06:28
2022-02-18T06:28
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
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Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана