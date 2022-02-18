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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана
Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана - РИА Новости, 18.02.2022
Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана
Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:28
2022-02-18T06:28
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
06:28 18.02.2022
 
Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
Сотрудница лаборатории поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 22:11В России
Гинцбург раскрыл принцип действия новой вакцины от коронавируса
 
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