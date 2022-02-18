Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/terroristy-1773599654.html
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2022
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев
Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:18
2022-02-18T16:55
происшествия
дмитрий патрушев
урал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Миграционные потоки активно задействуются международными террористическими и экстремистскими организациями для переправки своих членов и формирования новых ячеек", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза."За последние три года не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220218/proniknovenie-1773600398.html
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитрий патрушев, урал
Материал дополняется
16:18 18.02.2022 (обновлено: 16:55 18.02.2022)
 
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: террористы активно используют потоки мигрантов на Урал

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Миграционные потоки активно задействуются международными террористическими и экстремистскими организациями для переправки своих членов и формирования новых ячеек", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России в районе пункта Бугристое российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:19
Патрушев заявил о риске нелегального проникновения через казахскую границу
"За последние три года не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности", - добавил Патрушев.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ПроисшествияДмитрий ПатрушевУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала