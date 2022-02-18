https://ria.ru/20220218/terroristy-1773599654.html

Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев

Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2022

Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев

Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:18

2022-02-18T16:18

2022-02-18T16:55

происшествия

дмитрий патрушев

урал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Миграционные потоки активно задействуются международными террористическими и экстремистскими организациями для переправки своих членов и формирования новых ячеек", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза."За последние три года не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220218/proniknovenie-1773600398.html

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дмитрий патрушев, урал