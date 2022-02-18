https://ria.ru/20220218/terroristy-1773599654.html
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2022
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев
Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:18
2022-02-18T16:18
2022-02-18T16:55
происшествия
дмитрий патрушев
урал
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Террористы и экстремисты активно используют потоки мигрантов на Урал для переправки членов своих организаций в Россию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Миграционные потоки активно задействуются международными террористическими и экстремистскими организациями для переправки своих членов и формирования новых ячеек", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза."За последние три года не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220218/proniknovenie-1773600398.html
урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий патрушев, урал
Материал дополняется
16:18 18.02.2022 (обновлено: 16:55 18.02.2022)
Террористы активно используют потоки мигрантов на Урал, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: террористы активно используют потоки мигрантов на Урал