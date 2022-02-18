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Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале
Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале - РИА Новости, 18.02.2022
Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале
Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:03
2022-02-18T16:06
безопасность
челябинская область
россия
курганская область
таблиги джамаат
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.В результате принятых мер в 2021 году в УрФО на 15% снижено количество преступлений экстремистской направленности, отметил Патрушев."Предотвращен въезд 48 иностранцев, являющихся членами экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, а также 12 приверженцам экстремистского движения "АУЕ"*, - добавил он.Вместе с тем на Урале по итогам 2021 года почти на 20% выросло количество преступлений террористической направленности, констатировал Патрушев.В связи с этим "региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям"."В Курганской области надо завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций, - сказал Патрушев. - Будем и далее держать эти вопросы на контроле".* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20220203/terrorizm-1770891927.html
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безопасность, челябинская область, россия, курганская область, таблиги джамаат
16:03 18.02.2022 (обновлено: 16:06 18.02.2022)
 
Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале

Секретарь Совбеза Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
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В результате принятых мер в 2021 году в УрФО на 15% снижено количество преступлений экстремистской направленности, отметил Патрушев.
"Предотвращен въезд 48 иностранцев, являющихся членами экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, а также 12 приверженцам экстремистского движения "АУЕ"*, - добавил он.
Вместе с тем на Урале по итогам 2021 года почти на 20% выросло количество преступлений террористической направленности, констатировал Патрушев.
В связи с этим "региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям".
Курганской области надо завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций, - сказал Патрушев. - Будем и далее держать эти вопросы на контроле".
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БезопасностьЧелябинская областьРоссияКурганская областьТаблиги Джамаат
 
 
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