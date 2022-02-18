16:03 18.02.2022 (обновлено: 16:06 18.02.2022)
Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале
Секретарь Совбеза Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
В результате принятых мер в 2021 году в УрФО на 15% снижено количество преступлений экстремистской направленности, отметил Патрушев.
"Предотвращен въезд 48 иностранцев, являющихся членами экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, а также 12 приверженцам экстремистского движения "АУЕ"*, - добавил он.
Вместе с тем на Урале по итогам 2021 года почти на 20% выросло количество преступлений террористической направленности, констатировал Патрушев.
В связи с этим "региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям".
"В Курганской области надо завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций, - сказал Патрушев. - Будем и далее держать эти вопросы на контроле".
* Террористические организации, запрещенные в России
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