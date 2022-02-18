https://ria.ru/20220218/terroristy-1773594287.html

Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале

Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале - РИА Новости, 18.02.2022

Патрушев: шесть ячеек международных террористов пресекли за год на Урале

Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:03

2022-02-18T16:03

2022-02-18T16:06

безопасность

челябинская область

россия

курганская область

таблиги джамаат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев на прошедшем в пятницу по видеосвязи совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ в Уральском федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.В результате принятых мер в 2021 году в УрФО на 15% снижено количество преступлений экстремистской направленности, отметил Патрушев."Предотвращен въезд 48 иностранцев, являющихся членами экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, а также 12 приверженцам экстремистского движения "АУЕ"*, - добавил он.Вместе с тем на Урале по итогам 2021 года почти на 20% выросло количество преступлений террористической направленности, констатировал Патрушев.В связи с этим "региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям"."В Курганской области надо завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций, - сказал Патрушев. - Будем и далее держать эти вопросы на контроле".* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20220203/terrorizm-1770891927.html

https://ria.ru/20211118/ii-1759560568.html

челябинская область

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, челябинская область, россия, курганская область, таблиги джамаат