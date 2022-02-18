https://ria.ru/20220218/temperatura-1773459766.html

Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу

Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022

Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу

Температура на 10-11 градусов выше нормы будет в центре Европейской России в пятницу, в абсолютном выражении значение температуры достигнет +5 градусов, но... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T00:12

2022-02-18T00:12

2022-02-18T07:24

общество

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура на 10-11 градусов выше нормы будет в центре Европейской России в пятницу, в абсолютном выражении значение температуры достигнет +5 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться, как -2…-3 градуса", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что ветер будет сильным, до 22 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/pogoda-1773273661.html

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