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Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу
Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022
Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу
Температура на 10-11 градусов выше нормы будет в центре Европейской России в пятницу, в абсолютном выражении значение температуры достигнет +5 градусов, но... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T00:12
2022-02-18T00:12
2022-02-18T07:24
общество
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура на 10-11 градусов выше нормы будет в центре Европейской России в пятницу, в абсолютном выражении значение температуры достигнет +5 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться, как -2…-3 градуса", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что ветер будет сильным, до 22 метров в секунду.
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общество, россия
00:12 18.02.2022 (обновлено: 07:24 18.02.2022)
Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу
Вильфанд пообещал жителям Центральной России в пятницу до плюс пяти градусов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура на 10-11 градусов выше нормы будет в центре Европейской России в пятницу, в абсолютном выражении значение температуры достигнет +5 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице ниже нуля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться, как -2…-3 градуса", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что ветер будет сильным, до 22 метров в секунду.