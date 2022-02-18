https://ria.ru/20220218/tarif-1773463483.html
Как часто надо менять тариф связи
Эксперт рассказала, как часто надо менять тариф связи - РИА Новости, 18.02.2022
Как часто надо менять тариф связи
Списки тарифных планов у крупных операторов связи в России обновляются примерно раз в квартал. Как часто их надо просматривать и выбирать более выгодные... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:09
2022-02-18T04:09
2022-02-18T04:09
экономика
технологии
мобильная связь
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Списки тарифных планов у крупных операторов связи в России обновляются примерно раз в квартал. Как часто их надо просматривать и выбирать более выгодные условия, объяснила в интервью радио Sputnik эксперт рынка мобильной связи Наталья Смагина.Количество игроков на российском рынке сотовой связи постоянно растет, и крупные компании в среднем каждые три месяца выпускают новые тарифные планы, поскольку это один из способов привлечь или удержать абонентов, рассказала она.Но отказываться от привычных условий нужно только тогда, когда они перестают вас устраивать, продолжила она."На мой взгляд, не стоит каждый квартал бежать и смотреть информацию на сайтах операторов. Изучать новые тарифы связи следует тогда, когда действующие условия перестают вас устраивать", – посоветовала эксперт.Например, имеет смысл присмотреться к новым предложениям на рынке связи, если вы начали больше пользоваться мобильным интернетом и меньше разговаривать по телефону, считает она."Мы видим у себя в статистике, что с каждым годом все меньше совершается телефонных звонков, а интернет-трафик увеличивается. Так, за 2021 год наши клиенты скачали на 11 процентов гигабайтов информации больше, чем ранее. Если у вас тоже выросла потребность в трафике, то следует менять тариф", – добавила Наталья Смагина в интервью радио Sputnik.Срока годности у тарифа нет, просто в какой-то момент он перестает вам подходить, заключила она.
https://ria.ru/20200902/internet-1576636108.html
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экономика, технологии, мобильная связь, россия
Эксперт рассказала, как часто надо менять тариф связи
Эксперт Смагина посоветовала пересматривать тариф на мобильную связь каждый квартал
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Списки тарифных планов у крупных операторов связи в России обновляются примерно раз в квартал. Как часто их надо просматривать и выбирать более выгодные условия, объяснила
в интервью радио Sputnik эксперт рынка мобильной связи Наталья Смагина.
Количество игроков на российском рынке сотовой связи постоянно растет, и крупные компании в среднем каждые три месяца выпускают новые тарифные планы, поскольку это один из способов привлечь или удержать абонентов, рассказала она.
"Рынок сотовой связи в России высококонкурентный. На нем время от времени появляются новые виртуальные операторы связи (они используют инфраструктуру другой компании, но продают услуги под своим брендом, – ред.). Крупные игроки тоже не отстают и стараются каждый квартал обновлять свои предложения", – отметила директор по продуктам компании Yota Наталья Смагина.
Но отказываться от привычных условий нужно только тогда, когда они перестают вас устраивать, продолжила она.
"На мой взгляд, не стоит каждый квартал бежать и смотреть информацию на сайтах операторов. Изучать новые тарифы связи следует тогда, когда действующие условия перестают вас устраивать", – посоветовала эксперт.
Например, имеет смысл присмотреться к новым предложениям на рынке связи, если вы начали больше пользоваться мобильным интернетом и меньше разговаривать по телефону, считает она.
"Мы видим у себя в статистике, что с каждым годом все меньше совершается телефонных звонков, а интернет-трафик увеличивается. Так, за 2021 год наши клиенты скачали на 11 процентов гигабайтов информации больше, чем ранее. Если у вас тоже выросла потребность в трафике, то следует менять тариф", – добавила Наталья Смагина в интервью радио Sputnik.
Срока годности у тарифа нет, просто в какой-то момент он перестает вам подходить, заключила она.