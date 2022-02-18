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России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин
России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин
Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил необходимость поднимать уровень экономического... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:59
2022-02-18T17:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил необходимость поднимать уровень экономического суверенитета, быть более современными и дееспособными."Для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики, развитию экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.Он отметил, что речь идет о развитии цифровизации, искусственного интеллекта, генетики и других отраслей. Это сложная и большая работа, которую не сделать быстро, но надо двигаться по этому направлению, подчеркнул президент."Интеграционные процессы, которыми мы занимаемся, как раз посвящены именно этому, задаче повышения нашей конкурентоспособности. На этой почве мы будем стремиться поднимать и уровень благосостояния наших граждан", - уточнил Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Материал дополняется
16:59 18.02.2022 (обновлено: 17:19 18.02.2022)
 
России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин

Президент Путин: России нужно поднимать уровень экономического суверенитета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил необходимость поднимать уровень экономического суверенитета, быть более современными и дееспособными.
"Для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики, развитию экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
Он отметил, что речь идет о развитии цифровизации, искусственного интеллекта, генетики и других отраслей. Это сложная и большая работа, которую не сделать быстро, но надо двигаться по этому направлению, подчеркнул президент.
"Интеграционные процессы, которыми мы занимаемся, как раз посвящены именно этому, задаче повышения нашей конкурентоспособности. На этой почве мы будем стремиться поднимать и уровень благосостояния наших граждан", - уточнил Путин.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 18:49Союзное государство
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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