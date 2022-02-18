https://ria.ru/20220218/suverenitet-1773612783.html

России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин

России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022

России нужно поднимать уровень экономического суверенитета, заявил Путин

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил необходимость поднимать уровень экономического... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:59

2022-02-18T16:59

2022-02-18T17:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил необходимость поднимать уровень экономического суверенитета, быть более современными и дееспособными."Для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики, развитию экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.Он отметил, что речь идет о развитии цифровизации, искусственного интеллекта, генетики и других отраслей. Это сложная и большая работа, которую не сделать быстро, но надо двигаться по этому направлению, подчеркнул президент."Интеграционные процессы, которыми мы занимаемся, как раз посвящены именно этому, задаче повышения нашей конкурентоспособности. На этой почве мы будем стремиться поднимать и уровень благосостояния наших граждан", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20220215/zaschita-1772981990.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин