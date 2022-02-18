https://ria.ru/20220218/summa-1773468466.html
Женщина лишилась круглой суммы из-за уловки подростка – в чем суть
Женщина помогла "потерявшемуся" ребенку и лишилась круглой суммы - РИА Новости, 18.02.2022
Женщина лишилась круглой суммы из-за уловки подростка – в чем суть
Жительница США помогла "потерявшемуся" подростку и лишилась почти четырех тысяч долларов (примерно 300 тысяч рублей) на своем электронном кошельке, об этом... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T05:05
2022-02-18T05:05
2022-02-18T15:23
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жительница США помогла "потерявшемуся" подростку и лишилась почти четырех тысяч долларов (примерно 300 тысяч рублей) на своем электронном кошельке, об этом сообщил телеканал CBS.Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Орландо (штат Флорида). Шеннон Фрейзер выгуливала свою собаку, когда к ней обратился подросток в возрасте около 12 лет. По ее словам, мальчик рассказал, что потерялся и не может связаться со своими друзьями из-за севшего мобильного телефона.Он попросил у Фрейзер разрешения позвонить по ее смартфону. Женщина, по собственному признанию, "недолго думая", согласилась и передала свой телефон. "Ваша первая реакция — помочь ребенку", — пояснила американка.Подросток позвонил по громкой связи своему знакомому, упомянув в разговоре, что не может найти остальных. Затем с разрешения Фрейзер он открыл приложение с навигационными картами, при этом женщина все это время находилась менее чем в полуметре от него.После этого они разминулись, а уже на следующий день американка получила уведомление от банка о подтверждении двух списаний на общую сумму в 3,8 тысячи долларов. Фрейзер незамедлительно связалась с кредитным учреждением, выяснив, что счет, на который перевели деньги, был открыт всего за полчаса до ее встречи с подростком.Впоследствии платежный сервис вернул средства на ее счет, однако заблокировал к ним доступ до завершения расследования."Это во многом изменило меня. Я считаю, что следует быть более бдительным, и в этом весь грустный смысл истории", — отметила Фрейзер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/kurer-1773095205.html
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в мире, флорида, орландо, сша
05:05 18.02.2022 (обновлено: 15:23 18.02.2022)
Женщина помогла "потерявшемуся" ребенку и лишилась круглой суммы
В США 12-летний мошенник выманил у женщины почти четыре тысячи долларов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Жительница США помогла "потерявшемуся" подростку и лишилась почти четырех тысяч долларов (примерно 300 тысяч рублей) на своем электронном кошельке, об этом сообщил
телеканал CBS.
Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Орландо
(штат Флорида
). Шеннон Фрейзер выгуливала свою собаку, когда к ней обратился подросток в возрасте около 12 лет. По ее словам, мальчик рассказал, что потерялся и не может связаться со своими друзьями из-за севшего мобильного телефона.
Он попросил у Фрейзер разрешения позвонить по ее смартфону. Женщина, по собственному признанию, "недолго думая", согласилась и передала свой телефон. "Ваша первая реакция — помочь ребенку", — пояснила американка.
Подросток позвонил по громкой связи своему знакомому, упомянув в разговоре, что не может найти остальных. Затем с разрешения Фрейзер он открыл приложение с навигационными картами, при этом женщина все это время находилась менее чем в полуметре от него.
После этого они разминулись, а уже на следующий день американка получила уведомление от банка о подтверждении двух списаний на общую сумму в 3,8 тысячи долларов. Фрейзер незамедлительно связалась с кредитным учреждением, выяснив, что счет, на который перевели деньги, был открыт всего за полчаса до ее встречи с подростком.
Впоследствии платежный сервис вернул средства на ее счет, однако заблокировал к ним доступ до завершения расследования.
"Это во многом изменило меня. Я считаю, что следует быть более бдительным, и в этом весь грустный смысл истории", — отметила Фрейзер.