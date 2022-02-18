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Замглавы МИД России процитировал украинскому коллеге в СБ ООН стихи
Замглавы МИД России процитировал украинскому коллеге в СБ ООН стихи - РИА Новости, 18.02.2022
Замглавы МИД России процитировал украинскому коллеге в СБ ООН стихи
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил на заседании СБ ООН перейти на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами, и зачитал... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:46
2022-02-18T05:08
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил на заседании СБ ООН перейти на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами, и зачитал отрывок стихотворения Евгения Евтушенко, в ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин процитировал стихи Николая Заболоцкого.В четверг прошло заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Россия указала на то, что за семь лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвинили Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.Кислица в своем выступлении решил процитировать стихи Евтушенко "Наследники Сталина"."Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — ещё в мавзолее", - зачитал он отрывок на чистом русском языке.Вершинин не обошел этот момент вниманием и процитировал стихотворение Заболоцкого "Некрасивая девочка".Вершинин сравнил красоту с мудростью. "Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер", - заключил дипломат.
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украина, россия, совет безопасности оон, в мире
02:46 18.02.2022 (обновлено: 05:08 18.02.2022)
 
Замглавы МИД России процитировал украинскому коллеге в СБ ООН стихи

Замглавы МИД России Вершинин процитировал Кислице стихотворение "Некрасивая девочка"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил на заседании СБ ООН перейти на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами, и зачитал отрывок стихотворения Евгения Евтушенко, в ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин процитировал стихи Николая Заболоцкого.
В четверг прошло заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Россия указала на то, что за семь лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвинили Россию в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, которую РФ много раз отвергала.
Кислица в своем выступлении решил процитировать стихи Евтушенко "Наследники Сталина".
"Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — ещё в мавзолее", - зачитал он отрывок на чистом русском языке.
Вершинин не обошел этот момент вниманием и процитировал стихотворение Заболоцкого "Некрасивая девочка".
"Что касается стихов, хорошо, когда политические послания облекаются в стихи. Я вот очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Помните это четверостишие? А если это так, то что есть красота // И почему её обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?" - продекламировал замглавы МИД РФ.
Вершинин сравнил красоту с мудростью. "Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер", - заключил дипломат.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
02:04
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
 
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