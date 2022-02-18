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Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб, заявила Захарова
Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2022
Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб, заявила Захарова
Заявления из США по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:35
2022-02-18T10:36
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
нато
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления из США по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ссылки (госсекретаря США Энтони - ред.) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен - ред.) Псаки, (официального представителя госдепа Неда - ред.) Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, нато, россия, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:35 18.02.2022 (обновлено: 10:36 18.02.2022)
 
Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления из США по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ссылки (госсекретаря США Энтони - ред.) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен - ред.) Псаки, (официального представителя госдепа Неда - ред.) Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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