https://ria.ru/20220218/splochenie-1773474338.html

СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО

СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО

США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:20

2022-02-18T07:20

2022-02-18T07:21

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит газета Global Times мнение исследователя из Китайской академии социальных наук.Согласно изданию, США имеют достаточно рычагов, чтобы оказывать влияние на небольшие страны ЕС, но Штаты беспокоит недостаток уступчивости со стороны крупных европейских игроков, таких как Германия и Франция, которые могут отклонить европейско-американские отношения с намеченного курса. "США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода "Северный поток 2", чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнерства", - пишет издание.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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россия, нато, в мире, сша