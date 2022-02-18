Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/splochenie-1773474338.html
СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО
СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО
США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T07:20
2022-02-18T07:21
россия
нато
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772217559_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_a72938caa93893c5d67ab95a97288e46.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит газета Global Times мнение исследователя из Китайской академии социальных наук.Согласно изданию, США имеют достаточно рычагов, чтобы оказывать влияние на небольшие страны ЕС, но Штаты беспокоит недостаток уступчивости со стороны крупных европейских игроков, таких как Германия и Франция, которые могут отклонить европейско-американские отношения с намеченного курса. "США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода "Северный поток 2", чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнерства", - пишет издание.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772217559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d877708aa09258414433bd8aff40109c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, сша
07:20 18.02.2022 (обновлено: 07:21 18.02.2022)
 
СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО

Global Times: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит газета Global Times мнение исследователя из Китайской академии социальных наук.
"Поскольку в настоящее время европейские члены НАТО все больше отдаляются от США, то Вашингтон стремится использовать украинский кризис, чтобы отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над организацией", - утверждает автор статьи.
Согласно изданию, США имеют достаточно рычагов, чтобы оказывать влияние на небольшие страны ЕС, но Штаты беспокоит недостаток уступчивости со стороны крупных европейских игроков, таких как Германия и Франция, которые могут отклонить европейско-американские отношения с намеченного курса. "США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода "Северный поток 2", чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнерства", - пишет издание.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
04:00
Антонов обвинил США в циничном отношении к геноциду русских в Донбассе
 
РоссияНАТОВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала