07:20 18.02.2022 (обновлено: 07:21 18.02.2022)
СМИ: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО
Global Times: США используют кризис вокруг Украины для сплочения членов НАТО
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США, нагнетая риторику о "вторжении" России на Украину, убивают сразу двух зайцев - сплачивают членов НАТО и закручивают гайки по отношению к России, приводит газета Global Times мнение исследователя из Китайской академии социальных наук.
"Поскольку в настоящее время европейские члены НАТО все больше отдаляются от США, то Вашингтон стремится использовать украинский кризис, чтобы отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над организацией", - утверждает автор статьи.
Согласно изданию, США имеют достаточно рычагов, чтобы оказывать влияние на небольшие страны ЕС, но Штаты беспокоит недостаток уступчивости со стороны крупных европейских игроков, таких как Германия и Франция, которые могут отклонить европейско-американские отношения с намеченного курса. "США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода "Северный поток 2", чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнерства", - пишет издание.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.