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Песков высоко оценил работу российских спецслужб
Песков высоко оценил работу российских спецслужб - РИА Новости, 18.02.2022
Песков высоко оценил работу российских спецслужб
Спецслужбы РФ, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:05
2022-02-18T13:05
2022-02-18T13:30
безопасность
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спецслужбы РФ, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается разведслужбы США, там в США очень много различных. В России у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее у президента России", - сказал Песков в ответ на вопрос насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе."У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента РФ есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады", - ответил Песков на вопрос о дополнительных каналах связи.Также журналисты спросили пресс-секретаря президента о ночных сообщениях по таким каналам и о том, как Путин спит по ночам. "Спокойно", - сказал на это Песков. На вопрос, как спит он сам, пресс-секретарь президента ответил: "Не менее спокойно".
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безопасность, россия, сша, дмитрий песков
13:05 18.02.2022 (обновлено: 13:30 18.02.2022)
Песков высоко оценил работу российских спецслужб
Пресс-секретарь Путина Песков: российские спецслужбы действуют очень эффективно
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спецслужбы РФ, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается разведслужбы США
, там в США очень много различных. В России
у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее у президента России", - сказал Песков в ответ на вопрос насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе
.
"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента РФ есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады", - ответил Песков на вопрос о дополнительных каналах связи.
Также журналисты спросили пресс-секретаря президента о ночных сообщениях по таким каналам и о том, как Путин спит по ночам. "Спокойно", - сказал на это Песков. На вопрос, как спит он сам, пресс-секретарь президента ответил: "Не менее спокойно".