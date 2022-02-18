https://ria.ru/20220218/spetssluzhba-1773543972.html

Песков высоко оценил работу российских спецслужб

Песков высоко оценил работу российских спецслужб - РИА Новости, 18.02.2022

Песков высоко оценил работу российских спецслужб

Спецслужбы РФ, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:05

2022-02-18T13:05

2022-02-18T13:30

безопасность

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спецслужбы РФ, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается разведслужбы США, там в США очень много различных. В России у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее у президента России", - сказал Песков в ответ на вопрос насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе."У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента РФ есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады", - ответил Песков на вопрос о дополнительных каналах связи.Также журналисты спросили пресс-секретаря президента о ночных сообщениях по таким каналам и о том, как Путин спит по ночам. "Спокойно", - сказал на это Песков. На вопрос, как спит он сам, пресс-секретарь президента ответил: "Не менее спокойно".

https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

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безопасность, россия, сша, дмитрий песков