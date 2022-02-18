https://ria.ru/20220218/soveschanie-1773540925.html

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 18.02.2022

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, главной темой стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил журналистам... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:57

2022-02-18T12:57

2022-02-18T12:57

политика

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, главной темой стало развитие высокотехнологичных отраслей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.В числе других тем обсуждалось развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, сообщил он."Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам", - добавил Песков.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности РФ подробно проинформировал их о своих международных контактах на этой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин подробно проинформировал участников совещания о своих контактах с зарубежными коллегами и очными, и телефонными, которые состоялись за истекающую неделю, которая была весьма и весьма богата на эти контакты", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20220218/geraldika-1773497734.html

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политика, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия