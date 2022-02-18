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ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком, заявили в ЛНР
ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком, заявили в ЛНР
Украинские силовики проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:12
2022-02-18T11:51
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединенных сил ВСУ под руководством командующего генерала (Александра) Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги", - заявил Филипоненко.Украинские силовики планируют разорвать линию обороны Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и отрезать пути сообщения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой в районе Светлодарской дуги, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки "Север" для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/otpor-1773471439.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина
11:12 18.02.2022 (обновлено: 11:51 18.02.2022)
 
ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила о планах ВСУ прервать сообщение между Луганском и Донецком

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
06:34
Луганск и Донецк готовы в любой момент дать отпор Киеву, заявил глава ЛНР
"Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединенных сил ВСУ под руководством командующего генерала (Александра) Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги", - заявил Филипоненко.
Украинские силовики планируют разорвать линию обороны Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и отрезать пути сообщения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой в районе Светлодарской дуги, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки "Север" для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам", - заявил Филипоненко.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:47
На подконтрольную Киеву часть Донбасса прибыли западные СМИ, сообщили в ЛНР
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраина
 
 
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