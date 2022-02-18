https://ria.ru/20220218/sobaki-1773514789.html

Суд оправдал чиновницу по делу о гибели пермячки при нападении собак

Суд оправдал чиновницу по делу о гибели пермячки при нападении собак - РИА Новости, 18.02.2022

Суд оправдал чиновницу по делу о гибели пермячки при нападении собак

Суд апелляционной инстанции подтвердил оправдательный приговор сотруднице управления экологии и природопользования администрации Перми Ольге Муравьевой, которой РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:41

2022-02-18T11:41

2022-02-18T11:41

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пермский край

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происшествия

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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции подтвердил оправдательный приговор сотруднице управления экологии и природопользования администрации Перми Ольге Муравьевой, которой вменялась халатность после гибели женщины от бездомных собак, сообщила адвокат Ольга Бедерсон.В марте 2020 года в Мотовилихинском районе Перми на 58-летнюю женщину напали бездомные собаки. Пермячка погибла на месте от многочисленных травм. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против должностных лиц "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек".Руководитель отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользованию мэрии Муравьева, по версии правоохранительных органов, должна была контролировать деятельность службы по регулированию численности собак. Ленинский районный суд Перми осенью 2021 года оправдал чиновницу. Решение было обжаловано прокуратурой, которая просила для фигурантки три года колонии-поселения."Оправдательный приговор по делу Ольги Муравьевой устоял в Пермском краевом суде. Значит, он вступил в законную силу", — сообщила Бедерсон на своей странице в соцсети.В электронной картотеке суда указано, что дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении Ольги Муравьевой было рассмотрено во второй половине дня в четверг.Прокурор Юрий Болотов сообщил РИА Новости, что намерен подать кассационную жалобу.

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

https://ria.ru/20220217/sobaki-1773328244.html

россия

пермь

пермский край

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собаки, россия, пермь, пермский край, чиновники, происшествия, животные