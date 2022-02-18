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В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было
В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было - РИА Новости, 18.02.2022
В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:00
2022-02-18T21:21
в мире
киев
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
совет национальной безопасности и обороны украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет."Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.Он заявил, что РФ якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели, чтобы мы оказывали"."Войска могут открыть огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным", - добавил Данилов.Глава ДНР Денис Пушилин ранее в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
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донбасс
донецкая народная республика
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в мире, киев, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины, денис пушилин, донецкая народная республика, данилов
21:00 18.02.2022 (обновлено: 21:21 18.02.2022)
 
В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было

Секретарь СНБО Украины Данилов: приказов на освобождение Киевом Донбасса не было

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет.
"Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
Он заявил, что РФ якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели, чтобы мы оказывали".
"Войска могут открыть огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным", - добавил Данилов.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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У линии соприкосновения много ствольной артиллерии ВСУ, заявили в ЛНР
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреКиевУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДанилов
 
 
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