21:00 18.02.2022 (обновлено: 21:21 18.02.2022)
В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было
Секретарь СНБО Украины Данилов: приказов на освобождение Киевом Донбасса не было
© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет.
"Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.
Он заявил, что РФ якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели, чтобы мы оказывали".
"Войска могут открыть огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным", - добавил Данилов.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Наталья Макарова