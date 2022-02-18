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В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было

В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было - РИА Новости, 18.02.2022

В СНБО Украины заявили, что приказов на освобождение Донбасса не было

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:00

2022-02-18T21:00

2022-02-18T21:21

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донбасс

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совет национальной безопасности и обороны украины

денис пушилин

донецкая народная республика

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет."Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.Он заявил, что РФ якобы специально запустила информацию о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на "те ответы, которые они хотели, чтобы мы оказывали"."Войска могут открыть огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным", - добавил Данилов.Глава ДНР Денис Пушилин ранее в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html

https://ria.ru/20220218/artilleriya-1773676607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины, денис пушилин, донецкая народная республика, данилов