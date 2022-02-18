https://ria.ru/20220218/siluanov-1773546525.html

Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, считает Силуанов

Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, считает Силуанов - РИА Новости, 18.02.2022

Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, считает Силуанов

Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их в России придется запретить интернет, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:10

2022-02-18T13:41

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Легализация криптовалют предпочтительнее запрета, а чтобы запретить их в России придется запретить интернет, считает министр финансов РФ Антон Силуанов."Криптовалюта – это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, это актив, с которым в стране уже работают миллионы людей, и не замечать этого было бы неправильно.Минфин по поручению правительства сейчас разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. При этом ЦБ выступает за полный запрет оборота и майнинга криптовалют в стране."Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасное и рискованная инвестиция. И это все должны знать. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно", - подчеркнул Силуанов."Мы считаем что легализация лучше, чем запрет, который легко обходится", - заявил глава Минфина. Он пояснил, что законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит властям, во-первых, ограничить операции с ними для непрофессиональных участников рынка, а во-вторых - определить "серое" поле их использования, с которым уже будут работать правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220218/zakon-1773553912.html

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экономика, антон силуанов, россия