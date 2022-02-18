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Штормовой ветер унес шпиль церкви Викторианской эпохи
Ветер сорвал шпиль с древней церкви - РИА Новости, 18.02.2022
Штормовой ветер унес шпиль церкви Викторианской эпохи
В Великобритании шторм "Юнис" сорвал шпиль с церкви Святого Фомы в графстве Сомерсет. Кадры инцидента опубликованы на сайте Sky News. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:11
2022-02-18T23:11
в мире
великобритания
сомерсет
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Великобритании шторм "Юнис" сорвал шпиль с церкви Святого Фомы в графстве Сомерсет. Кадры инцидента опубликованы на сайте Sky News."Мы все были шокированы, церковь стоит здесь со второй половины 1800-х годов, а этот шпиль был виден буквально отовсюду", — сказала журналистам священнослужительница Клэр Таунс.По ее словам, никто не погиб и не пострадал. Женщина также призналась, что переживала за сад и само здание церкви — оно принадлежит к памятникам архитектуры и могло сильно пострадать от падения шпиля.Сейчас в Британии объявили "красный" уровень опасности. Метеорологическая служба сообщала об экстремально сильном ветре, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.
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Александра Покровская
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в мире, великобритания, сомерсет
23:11 18.02.2022
 
Ветер сорвал шпиль с древней церкви

Шторм "Юнис" сорвал шпиль почти 200-летней церкви Святого Фомы в Сомерсете

© REUTERS / Tom NicholsonШторм Юнис обрушился на Великобританию
Шторм Юнис обрушился на Великобританию - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Шторм Юнис обрушился на Великобританию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Великобритании шторм "Юнис" сорвал шпиль с церкви Святого Фомы в графстве Сомерсет. Кадры инцидента опубликованы на сайте Sky News.
"Мы все были шокированы, церковь стоит здесь со второй половины 1800-х годов, а этот шпиль был виден буквально отовсюду", — сказала журналистам священнослужительница Клэр Таунс.
По ее словам, никто не погиб и не пострадал. Женщина также призналась, что переживала за сад и само здание церкви — оно принадлежит к памятникам архитектуры и могло сильно пострадать от падения шпиля.
Сейчас в Британии объявили "красный" уровень опасности. Метеорологическая служба сообщала об экстремально сильном ветре, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреВеликобританияСомерсет
 
 
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