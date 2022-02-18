https://ria.ru/20220218/shtorm-1773696068.html

Штормовой ветер унес шпиль церкви Викторианской эпохи

Ветер сорвал шпиль с древней церкви - РИА Новости, 18.02.2022

Штормовой ветер унес шпиль церкви Викторианской эпохи

В Великобритании шторм "Юнис" сорвал шпиль с церкви Святого Фомы в графстве Сомерсет. Кадры инцидента опубликованы на сайте Sky News. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:11

2022-02-18T23:11

2022-02-18T23:11

в мире

великобритания

сомерсет

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Великобритании шторм "Юнис" сорвал шпиль с церкви Святого Фомы в графстве Сомерсет. Кадры инцидента опубликованы на сайте Sky News."Мы все были шокированы, церковь стоит здесь со второй половины 1800-х годов, а этот шпиль был виден буквально отовсюду", — сказала журналистам священнослужительница Клэр Таунс.По ее словам, никто не погиб и не пострадал. Женщина также призналась, что переживала за сад и само здание церкви — оно принадлежит к памятникам архитектуры и могло сильно пострадать от падения шпиля.Сейчас в Британии объявили "красный" уровень опасности. Метеорологическая служба сообщала об экстремально сильном ветре, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.

https://ria.ru/20220218/shtorm-1773637787.html

великобритания

сомерсет

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, великобритания, сомерсет