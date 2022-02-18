https://ria.ru/20220218/sholts-1773603606.html

Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины

Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины - РИА Новости, 18.02.2022

Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины

Финансовая поддержка Украины будет продолжена, но поставок вооружения Киеву не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:33

2022-02-18T16:33

2022-02-18T17:44

германия

украина

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россия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины будет продолжена, но поставок вооружения Киеву не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Германия вносит вклад в безопасность Украины, масштабную финансовую поддержку для стабилизации страны, мы, по актуальной оценке, - самый большой финансовый донор Украины… Я представил в ходе своего визита на Украину на этой неделе следующие финансовые транши для поддержки, которые важны для экономической стабильности и устойчивости Украины. В остальном нет причин для изменений принятых нами принципов в политике экспорта вооружений", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.По словам Шольца, "было бы наивным не обращать внимание на то, что мы установили, а именно значительный рост военных ресурсов России вдоль границы с Украиной на российской территории, в рамках учений в Белоруссии".Он призвал со всей серьезностью относится к этой "драматической реальности". Шольц подчеркнул, что в этой ситуации необходимо следовать двойной стратегии в отношении Москвы – говорить о последствиях дальнейшей эскалации и пытаться решить вопрос дипломатически.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.

https://ria.ru/20220218/dialog-1773560533.html

https://ria.ru/20220218/ukraina-1773525533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, украина, в мире, россия, олаф шольц