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Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины
Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины - РИА Новости, 18.02.2022
Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины
Финансовая поддержка Украины будет продолжена, но поставок вооружения Киеву не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:33
2022-02-18T17:44
германия
украина
в мире
россия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины будет продолжена, но поставок вооружения Киеву не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Германия вносит вклад в безопасность Украины, масштабную финансовую поддержку для стабилизации страны, мы, по актуальной оценке, - самый большой финансовый донор Украины… Я представил в ходе своего визита на Украину на этой неделе следующие финансовые транши для поддержки, которые важны для экономической стабильности и устойчивости Украины. В остальном нет причин для изменений принятых нами принципов в политике экспорта вооружений", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.По словам Шольца, "было бы наивным не обращать внимание на то, что мы установили, а именно значительный рост военных ресурсов России вдоль границы с Украиной на российской территории, в рамках учений в Белоруссии".Он призвал со всей серьезностью относится к этой "драматической реальности". Шольц подчеркнул, что в этой ситуации необходимо следовать двойной стратегии в отношении Москвы – говорить о последствиях дальнейшей эскалации и пытаться решить вопрос дипломатически.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
https://ria.ru/20220218/dialog-1773560533.html
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германия, украина, в мире, россия, олаф шольц
16:33 18.02.2022 (обновлено: 17:44 18.02.2022)
 
Шольц заявил о продолжении финансовой поддержки Украины

Канцлер Германии Шольц: финансовая поддержка Украины продолжится, поставок оружия не будет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины будет продолжена, но поставок вооружения Киеву не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Германия вносит вклад в безопасность Украины, масштабную финансовую поддержку для стабилизации страны, мы, по актуальной оценке, - самый большой финансовый донор Украины… Я представил в ходе своего визита на Украину на этой неделе следующие финансовые транши для поддержки, которые важны для экономической стабильности и устойчивости Украины. В остальном нет причин для изменений принятых нами принципов в политике экспорта вооружений", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Правительство Германии призвало к диалогу с Россией по Украине
По словам Шольца, "было бы наивным не обращать внимание на то, что мы установили, а именно значительный рост военных ресурсов России вдоль границы с Украиной на российской территории, в рамках учений в Белоруссии".
Он призвал со всей серьезностью относится к этой "драматической реальности". Шольц подчеркнул, что в этой ситуации необходимо следовать двойной стратегии в отношении Москвы – говорить о последствиях дальнейшей эскалации и пытаться решить вопрос дипломатически.
"Ситуация… очень серьезна, есть наращивание военных сил России, которого достаточно для ведения войны с Украиной. Это нельзя отрицать, в этой ситуации ничего не изменилось", - сказал Шольц.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident — 2020 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
12:06
Немцы высказались против вступления Украины в НАТО
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ГерманияУкраинаВ миреРоссияОлаф Шольц
 
 
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