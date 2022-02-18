https://ria.ru/20220218/semerka-1773555679.html

Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7

Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7 - РИА Новости, 18.02.2022

Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет 24 февраля онлайн-встречу лидеров G7 в рамках председательства Германии в группе, заявил на брифинге в Берлине заместитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:41

2022-02-18T13:41

2022-02-18T13:52

в мире

олаф шольц

россия

германия

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773094950_0:193:2927:1839_1920x0_80_0_0_00e7216238d026c23753bd7a88b1e871.jpg

БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет 24 февраля онлайн-встречу лидеров G7 в рамках председательства Германии в группе, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."В четверг 24 февраля канцлер… в рамках председательства Германии в G7 пригласил на виртуальную встречу глав государств и правительств G7. Встреча служит для подготовки саммита G7, который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии", - сказал Бюхнер.Участники обсудят внешнеполитические темы, в том числе "геополитическое положение в связи с ситуацией на границе России и Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20220216/germaniya-1773155092.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, россия, германия, g7