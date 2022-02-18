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Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7
Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7 - РИА Новости, 18.02.2022
Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7
Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет 24 февраля онлайн-встречу лидеров G7 в рамках председательства Германии в группе, заявил на брифинге в Берлине заместитель... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:41
2022-02-18T13:41
2022-02-18T13:52
в мире
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет 24 февраля онлайн-встречу лидеров G7 в рамках председательства Германии в группе, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."В четверг 24 февраля канцлер… в рамках председательства Германии в G7 пригласил на виртуальную встречу глав государств и правительств G7. Встреча служит для подготовки саммита G7, который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии", - сказал Бюхнер.Участники обсудят внешнеполитические темы, в том числе "геополитическое положение в связи с ситуацией на границе России и Украины", - добавил он.
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в мире, олаф шольц, россия, германия, g7
13:41 18.02.2022 (обновлено: 13:52 18.02.2022)
Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7
Канцлер Германии Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7