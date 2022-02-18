https://ria.ru/20220218/sberbank-1773477967.html

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 18.02.2022

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк с пятницы, 18 февраля, повысил ставки по части вкладов на 1-1,5 процентного пункта. Соответственно, максимальная ставка теперь составляет 9,5% годовых. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:15

2022-02-18T08:15

2022-02-18T09:58

экономика

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбербанк с пятницы, 18 февраля, повысил ставки по части вкладов на 1-1,5 процентного пункта. Соответственно, максимальная ставка теперь составляет 9,5% годовых. Об этом говорится в публикации на сайте кредитной организации."Повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм", - говорится в сообщении.Так, в настоящее время максимальная доходность по вкладам в банке составляет 9,5 процента годовых.Кроме того, Сбербанк улучшил условия по вкладу "Промо Управляй". Его повысят от 1,05 до 1,25 процентного пункта, это будет зависеть от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

https://realty.ria.ru/20220217/ipoteka-1773329712.html

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экономика, россия, сбербанк россии