https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773697812.html

Белый дом заявил, что Россия станет изгоем в случае эскалации на Украине

Белый дом заявил, что Россия станет изгоем в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 18.02.2022

Белый дом заявил, что Россия станет изгоем в случае эскалации на Украине

Россия станет парией в международном сообществе, лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и возможности закупать критические технологии, если решится на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:31

2022-02-18T23:31

2022-02-18T23:31

в мире

игорь конашенков

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Россия станет парией в международном сообществе, лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и возможности закупать критические технологии, если решится на эскалацию ситуации на Украину, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.Он заявил, что США и их союзники "сходятся во мнениях" относительно пакета финансовых санкций и мер экспортного контроля, который они готовят против России на случай обострения кризиса."Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям", - предупредил он на брифинге в Белом доме."Россия столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала", - добавил Сингх.По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери. "Это будет стратегическим поражением для России", - сказал Сингх.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773697019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/isklyuchenie-1769047851.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия, москва, сша, нато, ситуация в днр и лнр