https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773683187.html
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России - РИА Новости, 18.02.2022
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:14
2022-02-18T21:14
2022-02-18T21:23
сша
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Если вы говорите с американской точки зрения: это лучшие и сильные санкции, потому они наносят урон России, но не нам. Это на 100% правда. Но с моей точки зрения, если эти же санкции наносят урон русским, но еще больше Германии, то я бы сказала, что, может быть, это и сильные санкции, но не самые умные, потому что американские санкции не должны наносить Германии больше вреда, чем России", - заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, насколько устойчивыми будут санкции в случае долгосрочного противостояния Запада с Россией, поскольку санкции будут иметь "ассимитричный" эффект на США и Европу.
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, европа, германия, мид германии, анналена бербок, санкции в отношении россии, санкции
21:14 18.02.2022 (обновлено: 21:23 18.02.2022)
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Глава МИД ФРГ Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России