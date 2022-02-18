Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773683187.html
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России - РИА Новости, 18.02.2022
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:14
2022-02-18T21:23
сша
россия
европа
германия
мид германии
анналена бербок
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:92:2724:1624_1920x0_80_0_0_d174e05032581151151d066f1dd9c493.jpg
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Если вы говорите с американской точки зрения: это лучшие и сильные санкции, потому они наносят урон России, но не нам. Это на 100% правда. Но с моей точки зрения, если эти же санкции наносят урон русским, но еще больше Германии, то я бы сказала, что, может быть, это и сильные санкции, но не самые умные, потому что американские санкции не должны наносить Германии больше вреда, чем России", - заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, насколько устойчивыми будут санкции в случае долгосрочного противостояния Запада с Россией, поскольку санкции будут иметь "ассимитричный" эффект на США и Европу.
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html
сша
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:0:2472:1853_1920x0_80_0_0_45c2940ff0fdf3fa53e2dd21ed849771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, германия, мид германии, анналена бербок, санкции в отношении россии, санкции
21:14 18.02.2022 (обновлено: 21:23 18.02.2022)
 
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России

Глава МИД ФРГ Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Если вы говорите с американской точки зрения: это лучшие и сильные санкции, потому они наносят урон России, но не нам. Это на 100% правда. Но с моей точки зрения, если эти же санкции наносят урон русским, но еще больше Германии, то я бы сказала, что, может быть, это и сильные санкции, но не самые умные, потому что американские санкции не должны наносить Германии больше вреда, чем России", - заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, насколько устойчивыми будут санкции в случае долгосрочного противостояния Запада с Россией, поскольку санкции будут иметь "ассимитричный" эффект на США и Европу.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 10:15
В США засомневались в эффективности "адских санкций" против России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
СШАРоссияЕвропаГерманияМИД ГерманииАнналена БербокСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала