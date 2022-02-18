https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773683187.html

Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России

Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России - РИА Новости, 18.02.2022

Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России

Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:14

2022-02-18T21:14

2022-02-18T21:23

сша

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анналена бербок

санкции в отношении россии

санкции

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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Возможные новые санкции Запада против России не должны наносить больше вреда Германии, чем России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Если вы говорите с американской точки зрения: это лучшие и сильные санкции, потому они наносят урон России, но не нам. Это на 100% правда. Но с моей точки зрения, если эти же санкции наносят урон русским, но еще больше Германии, то я бы сказала, что, может быть, это и сильные санкции, но не самые умные, потому что американские санкции не должны наносить Германии больше вреда, чем России", - заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, насколько устойчивыми будут санкции в случае долгосрочного противостояния Запада с Россией, поскольку санкции будут иметь "ассимитричный" эффект на США и Европу.

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html

сша

россия

европа

германия

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Наталья Макарова

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