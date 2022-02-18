https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773549203.html

СМИ: ЕС разрабатывает санкции против минимум 27 россиян

СМИ: ЕС разрабатывает санкции против минимум 27 россиян - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: ЕС разрабатывает санкции против минимум 27 россиян

ЕС может внести в список возможных санкций по Украине не менее 27 россиян, ряд стран хотят расширить его до 55, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:21

2022-02-18T13:21

2022-02-18T13:21

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЕС может внести в список возможных санкций по Украине не менее 27 россиян, ряд стран хотят расширить его до 55, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Первоначальное предложение, с которым выступила дипломатическая служба блока (ЕС), предполагает внесение в "черный список" 27 россиян", - говорится в сообщении издания. Оно утверждает, что Польша и ряд других стран выступают за внесение в список 55 лиц.По словам должностных лиц, которые приводит газета, первоначальный список может быть расширен в зависимости от степени обострения ситуации на Украине. РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773368283.html

https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772573670.html

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в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, украина, ситуация в днр и лнр