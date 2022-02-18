https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html

Три причины, почему адские санкции против России не сработают

В США засомневались в эффективности "адских санкций" против России - РИА Новости, 18.02.2022

Три причины, почему адские санкции против России не сработают

США переоценивают эффективность "адских санкций", которыми угрожают России в случае "вторжения" на территорию Украины, пишет американская газета The Wall Street РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:15

2022-02-18T10:15

2022-02-18T12:17

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США переоценивают эффективность "адских санкций", которыми угрожают России в случае "вторжения" на территорию Украины, пишет американская газета The Wall Street Journal.Автор статьи Джош Улик проанализировал положение экономической системы и пришел к выводу, что в Москве предприняли меры, чтобы защититься от санкционного давления. Более того, некоторые решения из этого пакета могут рикошетом ударить по Европе."ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Однако президент Байден заявил, что он рассмотрит возможность заблокировать запуск газопровода "Северный поток — 2", по которому российский газ будет поставляться в Германию", — сообщил Улик. Он добавил, что в России диверсифицируют рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай.Также важной мерой против санкций журналист назвал сокращение госдолга благодаря "консервативной фискальной политике" и отметил, что долг России уменьшился гораздо активнее, чем в США и европейских государствах. Особенно успешным это достижение может стать благодаря росту золотого запаса."После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов", — подчеркнул автор.По мнению Улика, долгая раскачка санкционного процесса дала России время подготовить систему к дальнейшим выпадам Запада. Новый пакет мер он оценивает неоднозначно."Многие санкции, введенные после 2014 года, были более адресными, направленными на физических или юридических лиц. <…> Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной", — резюмировал он.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773453603.html

https://ria.ru/20220218/konkurentosposobnost-1773471931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/sanktsii-1773286045.html

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восточная европа

киев

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цены на нефть, россия, восточная европа, киев, нато, северный поток — 2