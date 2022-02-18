Три причины, почему адские санкции против России не сработают

10:15 18.02.2022 (обновлено: 12:17 18.02.2022)
В США засомневались в эффективности "адских санкций" против России
WSJ: Россия усилила экономику настолько, что даже "адские санкции" могут не сработать
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США переоценивают эффективность "адских санкций", которыми угрожают России в случае "вторжения" на территорию Украины, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Однако президент Байден заявил, что он рассмотрит возможность заблокировать запуск газопровода "Северный поток — 2", по которому российский газ будет поставляться в Германию", — сообщил Улик.
Он добавил, что в России диверсифицируют рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай.
Также важной мерой против санкций журналист назвал сокращение госдолга благодаря "консервативной фискальной политике" и отметил, что долг России уменьшился гораздо активнее, чем в США и европейских государствах. Особенно успешным это достижение может стать благодаря росту золотого запаса.
"После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов", — подчеркнул автор.
По мнению Улика, долгая раскачка санкционного процесса дала России время подготовить систему к дальнейшим выпадам Запада. Новый пакет мер он оценивает неоднозначно.
"Многие санкции, введенные после 2014 года, были более адресными, направленными на физических или юридических лиц. <…> Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной", — резюмировал он.
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.